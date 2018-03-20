الأخضر يحاول كسر عقدة الأراضي الإسبانية

المواطن – عبدالناصر سيد

يخوض المنتخب السعودي خلال الشهر الجاري مباراتين وديتين أمام أوكرانيا وبلجيكا على الأراضي الإسبانية وذلك في إطار الاستعدادات لمنافسات بطولة كأس العالم التي ستقام الصيف الجاري في روسيا.

ويشارك الأخضر في المونديال ليلعب في المجموعة الأولى بجانب منتخبات روسيا المستضيفة وأورجواي ومصر في مباريات يسعى من خلالها نجوم السعودية لاجتياز مرحلة المجموعات والتأهل للدور التالي.

ويطارد سوء التوفيق المنتخب السعودي في مبارياته الودية التي تقام على الأراضي الإسبانية، حيث لم يحالفه الحظ في تحقيق أي انتصار أو تعادل في أي مباراة خاضها في إسبانيا.

وستحمل مباراتا السعودية مع أوكرانيا وبلجيكا المواجهتين الرابعة والخامسة على ملاعب إسبانيا، ليحاول من خلالها الأخضر إنهاء العقدة وتحقيق الفوز أو التعادل في أي منهما.

وستقام المباراة الودية للسعودية أمام أوكرانيا على ملعب مونيسيبال، على أن تقام بعدها بأربعة أيام المباراة الثانية أمام بلجيكا على استاد هيسيل.

وتلقى المنتخب السعودي هزيمة من إسبانيا على ملعب الأخيرة بخماسية نظيفة، على ملعب باسارون.

وبعدها واجه المنتخب السعودي نظيره مولدوفا وخسر برباعية نظيفة على ملعب شابين.

وأخيرًا تلقى المنتخب السعودي هزيمة من جورجيا بهدفين دون رد في بلدية خيريز القابعة بمقاطعة قادش.

ورغم فارق الخبرات والإمكانيات بين لاعبي السعودية ونظيريه في منتخبي أوكرانيا وبلجيكا، إلا أن الأخضر بقيادة مدربه الأرجنتيني بيتزي سيحاول بشتى الطرق الوقوف على المستوى الفني والبدني لجميع اللاعبين استعدادًا للعرس العالمي.

وتنتظر الجماهير السعودية بفارغ الصبر إمكانية إنهاء العقدة وتحقيق الانتصار الأول في أراضي الأندلس.







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