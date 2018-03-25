الأخضر يسعى إلى إنهاء العقدة الأوروبية

المواطن - عبدالناصر سيد

يسعى لاعبو المنتخب السعودي إلى وضع حد لإنهاء أزمة مواجهاتهم الكروية أمام المنتخبات الأوروبية، وتحقيق انتصار في المواجهة القادمة له أمام بلجيكا يوم الثلاثاء وديًا في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم التي ستقام في روسيا الصيف الجاري.

وخلال مواجهات الأخضر أمام منتخبات أوروبا، فلم يتمكن اللاعبون من تحقيق الفوز إلا في ثلاث مباريات فقط من إجمالي 22 مواجهة تم خوضها أمام منتخبات القارة العجوز.

ويملك الأخضر سجلاً ضعيفًا أمام منتخبات أوروبا حيث لم يتمكن من تحقيق الفوز سوى في 3 مباريات فقط كانت أمام مولدوفا وبلغاريا وأذربيجان.

وخسر الأخضر في 12 مقابلة وتعادل في 7 لقاءات كان آخرها أمام أوكرانيا يوم الجمعة الماضي وديًا بهدف لكل منهما.

ونجح المنتخب السعودي في تسجيل 15 هدفًا خلال مواجهاته بمنتخبات أوروبا، في حين تلقت شباكه 34 هدفًا فقط.

وحقق الأخضر أكبر فوز أمام المنتخبات أوروبية بنتيجة 3-1 ضد مولدوفا.

وتعتبر مباراة بلجيكا هي الاختبار الحقيقي للمدرب الأرجنتيني خوان بيتزي الذي تولى مهمة تدريب الاخضر خلفًا لمواطنه باوزا.

وسبق لبيتزي أن قاد الأخضر في لقاءات ودية حيث نجح في الفوز على مولدوفا قبل أن يخسر برباعية أمام العراق في البصرة.

ويحاول لاعبو الأخضر تحقيق انتصار تحت قيادة بيتزي حتى تطمئن الجماهير على فريقها المقبل على بطولة كبيرة بحجم كأس العالم التي ستقام الصيف الجاري بروسيا.

ويلعب الأخضر في المجموعة الأولى بجانب منتخبات روسيا المستضيفة وأورجواي ومصر.

ويستهل المنتخب السعودي مشواره في المونديال بمواجهة روسيا المستضيفة يوم 14 يونيو المقبل.







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