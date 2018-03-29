الأرصاد الجوية : غبار وأتربة تعيق الرؤية على هذه المناطق غدًا

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر غدًا تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، تبوك ( تشمل الأجزاء الساحلية منها ) كذلك على مناطق الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل والقصيم يصحب ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة .

كما توقعت أن تبقى الرياح الجنوبية النشطة تؤثر على منطقتي الرياض والشرقية تتحول مساءً إلى شمالية غربية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية. كما تكون السماء غائمة جزئياً على وسط وشرق المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وكان طقس تبوك والمناطق الشمالية من المملكة، شهد يوم الخميس، رياحاً جنوبية غربية قوية، يصل مُعدل سُرعتها إلى ما بين 50-60 كم/ساعة، في حين تصل سرعة الهبّات في بعض المناطق إلى ما يقارب 90 كم/ساعة.

وأثر طقس تبوك على مدى الرؤية الأفقية، وتعمل هذه الرياح على نشوء موجات غبارية قوية وواسعة التأثير على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، وصولاً إلى القصيم وأجزاء من المدينة المنورة، ما يعمل على تدني مدى الرؤية الأفقية وبشكل لافت في بعض المناطق.







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