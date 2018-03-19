الأرصاد ترد على معلومات فنية مغلوطة حول الطقس والملاحة الجوية

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن ملاحظة تداول عدة معلومات فنية لأحوال الطقس والملاحة الجوية غير مَبنية على أي أساس علمي، وتفتقر إلى أبسط المفاهيم العلمية في مجال الأرصاد.

وأضافت الأرصاد، في بيان لها، كون هذه المعلومات ترتبط بأجهزة مختصة معنية بذلك وطرحها للجمهور من أشخاص غير مختصين قد يتسبب في مخاطر ومغالطات تنعكس سلباً على المجتمع وعلى الجهات المعنية بالملاحة الجوية؛ لما تتسبب في التشويش على المواطنين وتؤثر على اقتصاديات الطيران دون وجود مرجعية علمية.

وتؤكد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن طرح هذه المعلومات من غير الجهات المختصة يعد تجاوزاً صريحاً وعملاً غير مقبول، ويجب على الجميع تحمُّل المسؤولية تجاه المجتمع بعيداً عن التكسب الإعلامي الذي لا يخدم الصالح العام.

وحذرت الهيئة بدورها من مُصدري هذه المعلومات وتهيب بالجميع عدم تداولها واستقصاء المعلومات من الهيئة فقط، مشيرة إلى أنها ستتخذ كامل الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة حيالها.







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