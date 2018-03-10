الأرصاد تُحَذر مرتادي الطرق: أتربة مثارة تحجب الرؤية بهذه المناطق

المواطن - الأحساء

حذرت الهيئة العامة للأرصاد مرتادي الطرق من انتشار أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية بالأحساء والدمام والظهران وحفر الباطن والقيصومة والهفوف.

يُذكر أن الأرصاد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- انخفاضاً في درجات الحرارة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل)، وسماء غائمة جزئياً على تلك المناطق.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحُدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم، الرياض والشرقية، ويتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية لغرب المملكة، كذلك يتوقع تكوُّن السحب الرعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات عسير والباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18- 40 كم/ساعة، تتحول ليلاً جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.







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