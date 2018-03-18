الأرصاد: غبار على 7 مناطق غدًا

المواطن- الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

وتوقعت الأرصاد نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، وهو ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية لمنطقتي الرياض والقصيم، تمتد إلى مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضافت الأرصاد أن يصحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا على تلك المناطق.

كما توقعت تكوّن السحب الرعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.







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