الأرصاد وحماية البيئة‎: موجات الغبار مستمرة حتى المساء

المواطن - متابعات

حذَّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، من نشاط قوي للرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار تصل متوسط سرعتها إلى60كم/ساعة على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والجوف والقصيم والحدود الشمالية وحفر الباطن والرياض.

ونبهت الهيئة إلى أن الغبار قد يؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية مع انخفاض في درجات الحرارة على غرب وشمال غرب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

من ناحية أخرى، تهب رياح جنوبية نشطة، مع هبّات قوية أيضاً على كل من مكة المكرمة وجدة؛ ما يعمل على إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية بشكل لافت.

ويُنصح مرضى الجهاز التنفسي والعيون بعدم التعرُّض للأجواء المغبرة؛ خوفاً من حُصول مضاعفات صحيّة، كما يُحذَّر السائقون على الطرقات الخارجية من تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل لافت خاصة مع ساعات نهار الخميس.







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