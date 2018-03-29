الأسبوع الثالث.. ولي العهد سيلتقي عمالقة الأعمال في الساحل الغربي

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

يعتزم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استكمال لقاءاته رفيعة المستوى في جولته التاريخية بالولايات المتحدة الأميركية، والتي بدأها بلقاء مع قادة البيت الأبيض وعلى رأسهم دونالد ترامب، وذلك عبر سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى في الساحل الغربي بالولايات المتحدة في آخر أسبوع بزيارته.

ووفقاً للتقارير ، فإن الأمير محمد بن سلمان سيُنهي جولته بالولايات المتحدة الأميركية في الساحل الغربي، حيث سيحل ضيفاً في حفل عشاء بولاية لوس أنجلوس برفقة الرئيس التنفيذي لشركة “إنديفور” آري إيمانويل، وهي الشركة التي اشترت السعودية ما قيمته 400 مليون دولار من أسهمها.

ومن المقرر أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان بقادة أعمال، من بينهم بيل جيتس وإيلون موسك وبيتر تيل وتيم كوك من أبل، والرؤساء التنفيذيون لمايكروسوفت وبوينغ وأمازون وأوبر وشركة والت ديزني ولوكهيد مارتن.







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