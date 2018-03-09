الأسد يمنع 13 شاحنة إغاثة من دخول الغوطة

المواطن - متابعة

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا أن قافلة إغاثة تضم 13 شاحنة تنتظر خارج الغوطة الشرقية لتسليم مساعدات غذائية للجيب الخاضع للمعارضة يوم الجمعة.

من جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه لم تقع ضربات جوية على الغوطة خلال الليل للمرة الأولى منذ أن شنت قوات الأسد هجوما بريا هناك منذ عشرة أيام.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن الهجوم أودى بحياة 1005 أشخاص وتسبب في إصابة 4829 آخرين.

بدورها أكدت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” الخميس أن منطقة الغوطة الشرقية أصبحت جحيما على الأرض للأطفال وأن المساعدة مطلوبة بشكل عاجل.

وقالت هنرييتا فور: “القصف لا يتوقف مطلقا تقريبا، وحجم العنف يعني أن الطفل يرى العنف ويرى الموت ويرى بتر الأطراف.. والآن هناك نقص في المياه والغذاء ولذلك ستنتشر الأمراض”.

وسيطرت قوات الأسد على نصف مساحة الغوطة تقريبًا بعد واحدة من أعنف عمليات القتال التي تشهدها سوريا منذ اندلاع الثورة ضد بشار.







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