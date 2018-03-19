الأسطورة محمد الشلهوب .. القدوة ومعشوق الجماهير

المواطن - مروة نبيل

يُعد الأسطورة محمد الشلهوب، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، واحدًا من أفضل اللاعبين سواء في الزعيم أو مع المنتخب السعودي، ونجح في الحفاظ على مستواه والمشاركة في المباريات طوال الـ20 عامًا الماضية.

وتحدث برنامج “أكشن يا دوري” عن الأسطورة محمد الشلهوب بعد مسيرة مميزة امتدت لـ20 عاماً مع الهلال والمنتخب السعودي، وقال الناقد الرياضي محمد العميري: “محمد الشلهوب هو أسطورة الهلال حاليًا واستطاع أن يصنع لنفسه اسماً بوجود كوكبة من النجوم .. الشلهوب مثل الألماس ويعتبر قدوة حقيقية”.

وقال الناقد الرياضي بدر السعيد: ” الأسطورة محمد الشلهوب هو المتفق عليه في المدرجات والإعلام والمدربين .. بشهادة الجميع يعتبر مثالاً للاعب المحترف .. برغم كل نجومية الشلهوب إلا أنها لم تختلط بمظاهر الغرور”.

وتابع تصريحاته عن الأسطورة قائلًا: “لم يتجرأ أي كاذب أن يفبرك خبر امتناع تجديد محمد الشلهوب مع الهلال.. الشلهوب يعمل خارج المنطق وهو الثابت دائماً.. دياز منعنا من وجود الشلهوب في المنتخب كقائد للوسط.. ما يُقدمه محمد الشلهوب هو الكرة السهلة، وأراهن على إمكانيته على العطاء أكثر لموسمين إضافيين”.

وعلق الناقد الرياضي موسى المحياني عن الأسطورة قائلًا: “محمد الشلهوب نجم وقدوة حقيقية نفتخر بتواجده، استمراره داخل الملعب لحوالي 20 عامًا، وخارج الملعب وتعامله الراقي مع الجمهور والإعلام يثبت هذا الشيء، هو قدوة حقيقة نتمنى أن نرى أمثاله كثيرًا في الرياضة”.

وأضاف الناقد الرياضي ناصر الجديع: “في وسط رياضي يغلب عليه أحيانًا العصبية والتوتر والتعصب لم يجمع هذا الوسط على محبة لاعب كما أجمعوا على الأسطورة محمد الشلهوب وعند التحدث عن محمد الشلهوب فأنت تتحدث عن كيان وليس عن لاعب، يُنافس ببطولته وسيرته وإنجازاته أندية لا لاعبين”.

ومن جانبه، قال الناقد الرياضي سلطان اللحياني: ” الأسطورة محمد الشلهوب أيقونة نجاح الكرة السعودية فهو نموذج وقدوة مشرفة للنشء والجيل القادم، لاعب جمع بين حُسن الخُلق والأخلاق الرياضية العالية والثبات على مستوى فني عالي، وتحقيق الإنجازات طوال مسيرته، وأجمع مع محبته الخصوم قبل المحبين”.

وأردف الناقد الرياضي مريح المريح: “عند التحدث عن أخلاق محمد الشلهوب فحدث ولا حرج، ويكفي أنه بات قدوة للاعبي الفئات السنية في جميع الأندية، وجماهير كافة الأندية تتفق على الأسطورة محمد الشلهوب”.

وواصل الناقد الرياضي وحيد بغدادي: “محمد الشلهوب لاعب لن يتكرر في الملاعب السعودية، وأسطورة حقيقية فنًا وخلقًا وانضباطًا واحترافًا ونموذجًا للجيل الحالي والقادم، لن تجد لاعب أجمع عليه الجميع حتى الخصوم مثله”، وتمنى له أن يختم مشواره ببطولة وكأس يتوج به هذا التاريخ الكبير”.

وتحدث الناقد الرياضي عبدالله المسند عن الأسطورة قائلًا: “محمد الشلهوب هذا اللاعب الإنسان الأخلاق العالية الذي يعشقه الجمهور ويعشقه الإعلام ويعشقه الجميع في المملكة، هذا اللاعب عندما كنا في المنتخبات السنية، نضعه قدوة للاعبين الصغار في السن ونقول لهم تابعوا محمد الشلهوب في حياته اليومية وعدم السهر والمحافظة على التمارين”.

وتابع المسند تصريحاته قائلًا: ” محمد الشلهوب في تاريخه الرياضي لم يحدث له أي مشكلة سواء مع النادي أو المنتخب أو الجماهير هذا اللاعب نموذج للاعب المحترف، وأتمنى للاعبين في المنتخبات السنية اتباع هذا اللاعب شكرًا محمد الشلهوب”.

وفي ختام التصريحات الخاصة بشأن الأسطورة قال الناقد الرياضي عبدالله بن زنان: “محمد الشلهوب حكاية جميلة من حكايات الزمن الجميل.. والحكايات الجميلة لا تنتهي بسرعة وتبقى في ذاكرة المتلقي، محمد الشلهوب موهبة وأخلاق عالية”.







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