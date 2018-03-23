الأسهم الأميركية تسجل أعلى خسارة في 6 أسابيع

المواطن - متابعة

بعد ساعات من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الواردات الصينية، هوت الأسهم الأميركية يوم الخميس دافعة المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت إلى تسجيل أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية في ستة أسابيع.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 724.42 نقطة، أو 2.93 في المائة، إلى 23957.89 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 68.24 نقطة، أو 2.52 بالمائة، ليغلق عند 26437.69 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 178.61 نقطة، أو 2.43 بالمائة، إلى 7166.68 نقطة.

وكان ترامب قرر فرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار في إطار سياسات لحماية الصناعة المحلية.







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