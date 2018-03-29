الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أداء لها منذ عامين

المواطن - متابعة

سجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أسوأ أداء فصلي في عامين بالرغم من حصول الأسهم الأوروبية على بعض الدعم اليوم من أنشطة للاندماج والاستحواذ بعد موجة مبيعات قادتها أسهم التكنولوجيا في أرجاء الأسواق العالمية في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأغلق المؤشر القياسي مرتفعا 0.2 بالمائة عند 370.87 نقطة منهيا الشهر على زيادة قدرها 0.44 بالمائة، لكنه أنهى الربع الأول من العام على خسارة 4.7 بالمائة على الرغم من صعوده مع الأسهم العالمية في يناير كانون الثاني.

وجاءت أسهم شركات صناعة السيارات في مقدمة الرابحين مدفوعة بقفزة بلغت 5.7 بالمائة لسهم رينو رفعته إلى أعلى مستوى في أكثر من عشر سنوات بعد أن قالت بلومبرج إن الشركة الفرنسية في محادثات للاندماج مع نيسان.

وقفز سهم جي.كيه.إن حوالي 9 بالمائة بعد أن أعلنت ميلروز إندستريز أنها فازت بصعوبة بصفقة قيمتها ثمانية مليارات جنيه إسترليني (11 مليار دولار) للاستحواذ على الشركة الهندسية البريطانية بعد معركة استمرت ثلاثة أشهر للسيطرة على الشركة المدرجة في المؤشر فايننشال تايمز.

وبين الخاسرين في جلسة يوم الخميس، جاء سهم مجموعة سودكسو للخدمات الغذائية وإدارة المنشآت في المقدمة مع هبوطه 15.7 بالمائة بعد أن خفضت الشركة الفرنسية توقعاتها للمبيعات وهوامش الأرباح للعام بكامله.

وفي البورصات الرئيسية في أوروبا، أغلق المؤشر داكس الألماني مرتفعا 1.3 بالمائة في حين صعد المؤشر كاك الفرنسي 0.72 بالمائة والمؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.17 بالمائة.







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