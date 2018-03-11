الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع عند مستوى 7696.07 نقطة

المواطن - واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 133.96 نقطة ليقفل عند مستوى 7696.07 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 184 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 110 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 144 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 30 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بتروكيم, ومجموعة السعودية, وبوبا العربية, والتعاونية, والتصنيع الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المواساة, وساكو, وتكافل الراجحي, والبابطين, وساب, فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 2.05%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وكيان السعودية، ودار الأركان, والتصنيع, والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, والراجحي, وكيان السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 7.70 نقطة ليقفل عند مستوى 3109.51 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 105 آلاف سهم تقاسمتها 166 صفقة.







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