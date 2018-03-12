الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع عند 7780.83 نقطة

المواطن - واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 84.76 نقطة ليقفل عند مستوى 7780.83 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 263 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 138 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 102 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 72 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بتروكيم, وصافولا, وولاء, وجرير, والمراعي الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات رعاية, والأهلي, والصادرات, والمواساة, ونماء للكيماويات, فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 2.38%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية, وزين السعودية، وسابك هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان، وسابك، والإنماء, والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 3.74 نقطة ليقفل عند مستوى 3113.25 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 2 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 120 ألف سهم تقاسمتها 198 صفقة.







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