الأسهم السعودية عند أعلى مستوى لها منذ 2015

المواطن - الرياض

أنهت الأسهم السعودية تداولات اليوم عند أعلى مستوى لها منذ 2015 عند مستوى 7942 نقطة، أو ما يعادل 1.08% وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 4.4 مليار ريال.

يأتي ذلك قبل يوم من إدراج البورصة السعودية رسميًا على مؤشر فوتسي، حيث ارتفعت أسهم 94 شركة وانخفاض 84 شركة.