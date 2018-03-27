الأسهم السعودية عند أعلى مستوى لها منذ 2015

المواطن - الرياض
أنهت الأسهم السعودية تداولات اليوم عند أعلى مستوى لها منذ 2015 عند مستوى 7942 نقطة، أو ما يعادل 1.08% وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 4.4 مليار ريال.
يأتي ذلك قبل يوم من إدراج البورصة السعودية رسميًا على مؤشر فوتسي، حيث ارتفعت أسهم 94 شركة وانخفاض 84 شركة.
ومن المقرر أن يعلن مؤشّر فوتسي يوم 28 مارس الجاري، إدراج المملكة على مؤشر الأسواق الناشئة، ليكون بذلك أول قرارين من المحتمل أن يضعا المملكة على رادار مديري الصناديق الاستثمارية الدولية.
ومن المتوقع أن يكون القرار الثاني، هو وضع مؤشر مورغان ستانلي MSCI المملكة على مؤشر الأسواق الناشئة خلال الأشهر القليلة الماضية، وتحديدًا في يونيو المقبل، الأمر الذي من المتوقع أن يُمهد الطريق بشكل رئيسي لاكتتاب أرامكو، والذي من المتوقع أن يكون الأكبر في التاريخ.
ومن المتوقع أن يكون القرار الثاني، هو وضع مؤشر مورغان ستانلي MSCI المملكة على مؤشر الأسواق الناشئة خلال الأشهر القليلة الماضية، وتحديدًا في يونيو المقبل، الأمر الذي من المتوقع أن يُمهد الطريق بشكل رئيسي لاكتتاب أرامكو، والذي من المتوقع أن يكون الأكبر في التاريخ.