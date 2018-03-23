الأسهم اليابانية عند أدنى مستوى في 5 أشهر

المواطن - متابعة

ما زالت ردود فعل أسواق المال العالمية تتوالى بعد قرار ترامب فرض رسوم جمركية على الصين حيث انخفض المؤشر نيكي للأسهم اليابانية اليوم لأدنى مستوياته في أكثر من خمسة أشهر.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضا 4.5 بالمائة إلى 20617.86 نقطة، وهو أكبر انخفاض يومي له بالنسبة المئوية منذ أوائل فبراير شباط وأدنى مستوى إغلاق منذ الثالث من أكتوبر تشرين الأول.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مذكرة رئاسية الخميس ستستهدف فرض رسوم جمركية على سلع صينية تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار. وستُطبق تلك الرسوم بعد فترة مشاورات تستغرق 30 يوما.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3.6 بالمائة إلى 1664.94 نقطة، مع تراجع جميع القطاعات الفرعية على المؤشر البالغ عددها 33 قطاعا. وسجلت السوق تداولات كثيفة بلغ حجمها 3.6 تريليون ين وهي الأكبر منذ منتصف فبراير.

وانخفضت أسهم الشركات اليابانية ذات الانكشاف الكبير على الصين بحدة، مع تراجع مؤشر قطاع الآلات 5.6 بالمائة ليتصدر قائمة الخاسرين بصفة عامة. وانخفضت أسهم كوماتسو لتصنيع معدات البناء 6.3 بالمائة.







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