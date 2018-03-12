الأمم المتحدة: هدنة الـ5 ساعات غير كافية والوضع في الغوطة مزر

المواطن - متابعة:

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، اليوم، جميع أطراف النزاع في سورية إلى الالتزام بالقانون الدولي.

وقال غوتيرس إنَّ “الحصار لا يزال يتواصل في الغوطة الشرقية، رغم الهدنة، ووصول المساعدات الإنسانية متعثر”.

وأضاف أنَّ “قوات الأسد ما زالت تُكثف غارتها وحملاتها البرية على غوطة الشرقية”.

وأشار إلى أنَّ “الهجوم التركي على عفرين متواصل وأدى إلى نزوح الكثير من المدنيين”.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن الهدنة التى أعلنتها روسيا لمدة 5 ساعات لم تكن كافية، وإن الوضع الإنساني في الغوطة مزر.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن اليوم، أنَّ “حصيلة القتلى منذ اندلاع النزاع في سوريا منتصف مارس 2011 حتى اليوم بلغت “353,935 شخصاً على الأقل بينهم 106,390 مدنياً”، مبينًا أنَّ من بين القتلى المدنيين 19,811 طفلاً وأكثر من 12500 امرأة.







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