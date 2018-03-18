الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف يبحث في الفلبين تعزيز العلاقات بين البلدين

المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، اليوم ، مستشار الأمن القومي بجمهورية الفلبين هيرموجينيس جونيور .

وجرى خلال الاستقبال الذي عقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل سموه كذلك وزير الدفاع الوطني بجمهورية الفلبين ديلفن لورينزانا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ، إلى جانب مناقشة آخر مستجدات الأحداث على الساحة الدولية.

وفي لقاء ثالث بحث وزير الداخلية مع رئيس هيئة تنمية مينداناو حاج أبو الخير، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.







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