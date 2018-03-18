الأهلي أول المتأهلين لربع نهائي البطولة العربية

المواطن- الرياض

تأهل فريق الأهلي، إلى الدور ربع النهائي للبطولة العربية للأندية لكرة اليد بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في البطولة المقامة بمدينة صفاقس التونسية.

وتغلب الأهلي على الاتحاد الليبي بنتيجة 28-22 في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من البطولة العربية.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط في الصدارة، ليتربع على قمة مجموعته ويتأكد تأهله للدور التالي.

وجاء تأهل الأهلي لربع النهائي قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعات، حيث أمامه مباراتان مع ساقية الزيت التونسي وأهلي سداب العماني، وذلك بعد أن اتسع فارق النقاط بينه وبين أهلي سداب صاحب المركز الخامس إلى تسع نقاط.

ويتبقى على نهاية مرحلة المجموعات جولتان فقط، مما يعني استحالة لحاق أهلي سداب بالأهلي، ليصبح الفريق السعودي أول المتأهلين لربع النهائي.

وتنص لوائح البطولة العربية للأندية على تأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في المجموعتين الأولى والثانية إلى ربع النهائي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :