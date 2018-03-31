الأهلي السعودي عانى من الإرهاق.. ونادي الفيصلي الحصان الأسود

المواطن - مروة نبيل

نال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي إشادة واسعة من النُّقاد الرياضيين بسبب أدائه المميز في منافسات الموسم الرياضي بشكل عام، وأمام النادي الأهلي السعودي في الدور نصف نهائي من بطولة كأس الملك بشكل خاص.

وعلق الناقد الرياضي خميس الزهراني على نتيجة مباراة الأهلي السعودي أمام الفيصلي في الدور نصف النهائي قائلًا: “فوز الفيصلي على الأهلي السعودي وتأهلهم لنهائي كأس الملك ليس مفاجأة؛ لكنه عدل عطفًا على مستوياتهم هذا الموسم”.

وتابع خميس الزهراني تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري” بشأن مباراة الأهلي السعودي أمام الفيصلي قائلًا: “الانسجام والاستقرار في الجهاز الفني والتشكيلة أعطى الفيصلي التفوق بنصف نهائي كأس الملك”.

وقال الناقد الرياضي موسى المحياني عن مباراة الأهلي السعودي أمام الفيصلي: “تأهل الفيصلي مستحق وكان الطرف الأفضل في المباراة وهم الحصان الأسود هذا الموسم.. أقل هدية لهم هو التأهل لنهائي كأس الملك.. الإرهاق كان واضحا على الأهلي لكنه ليس عذرًا”.

وواصل المحياني تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري” قائلًا: “جوستافو الفيصلي كان العلامة الفارقة بالمواجهة ومدرب الفيصلي منع الأهلي السعودي من البناء وانتشار لاعبيه كان مميزًا للغاية”.

وأضاف الناقد الرياضي قائلًا: “يجب مناقشة مدرب الأهلي السعودي خاصة في البناء وانتشار اللاعبين.. هذه أسوأ مباراة لعبد الفتاح عسيري منذ انتقاله إلى الأهلي السعودي”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “وجود 10 لاعبين من الأهلي السعودي مع المنتخب الوطني أثر عليهم في مواجهة الفيصلي، وكنت أتمنى تساهل لجنة المسابقات مع الفريق الأهلاوي حتى لو أخطأت إدارة النادي”.







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