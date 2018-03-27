الأهلي المصري يكتسح الفجيرة الإماراتي في اليوبيل الذهبي لتأسيسه

المواطن – متابعة

اكتسح الأهلي المصري، مضيفه الفجيرة الإماراتي، بأربعة أهداف لهدف في مباراة احتفالية ودية، اليوم الثلاثاء، وسط حضور جماهيري رائع، وذلك بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس النادي الإماراتي.

وسجل رباعية الأهلي، إسلام محارب (هاتريك) وحسام غالي، بينما أحرز للفجيرة، البرازيلي دانيلو.

وشهدت المباراة، مشاركة عمر عبد الرحمن عموري، نجم العين ومنتخب الإمارات مع الفجيرة، والحارس ماجد ناصر، وأيضاً النجم السعودي ياسر القحطاني.

وألغى الحكم هدفاً خامساً للأهلي، بداعي الخشونة ضد ماجد ناصر.

وشهد اللقاء، أجواء ودية بين اللاعبين، وجدية من الأرجنتيني دييجو مارادونا، مدرب الفجيرة، وحسام البدري، المدير الفني للأهلي.







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