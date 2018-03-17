الأهلي المصري ينتزع بطاقة العبور لمجموعات أبطال إفريقيا

المواطن – متابعة

انتزع فريق الأهلي المصري بطاقة التأهل إلى دور الـ16 (مرحلة المجموعات) لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بسهولة.

وتغلب الأهلي على مضيفه مونانا الجابوني بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب دور الـ32 للبطولة القارية.

وجاء تأهل الأهلي إلى مرحلة المجموعات بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه برباعية نظيفة.

ودخل الأهلي اللقاء مهاجمًا في محاولة لإحراز هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة 14 عن طريق محمد جابر ميدو.

وأضاف المغربي وليد أزارو الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 32، قبل أن يقلص مونانا النتيجة بتسجيله للهدف الأول عبر دافيد ماصامبا في الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

واستمر مسلسل إضاعة الفرص خلال شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 82 ليحرز وليد سليمان الهدف الثالث ويخرج الأهلي فائزًا باللقاء.







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