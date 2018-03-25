الأهلي بطلًا لدوري الكاراتيه لدرجتي الناشئين والشباب

المواطن – الرياض

توّج فريق الأهلي بدوري الكاراتيه السعودي لدرجتي الناشئين والشباب، في الموسم الحالي للمسابقة المحلية.

وحرص عبدالإله الدلاك، وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة، وإبراهيم القناص، رئيس الاتحاد السعودي للعبة، على تتويج النادي الأهلي ببطولتي الدوري الممتاز للكاراتيه لدرجتي الناشئين والشباب، والتي اختتمت منافساتها على صالة الهيئة العامة للرياضة بمدينة الرياض.

وحقق الأهلي بطولة دوري الشباب والناشئين في منافسات القتال الجماعي.

وشارك من الأهلي بالجولة الثانية والنهائية لدرجة الناشئين: جواد عثمان ورائد الفران وفيصل السريحي ونايف سحاري وفهد عريمط وغويزي غويزي ومؤيد المحمودي وعبدالرحمن هجرسي ومحمود عبدالمطلب.

وفي درجة الشباب: أنس باشا ومحمد الزهراني وفيصل عريمط وطه نايته ويوسف نايته وعمار حلمي وسلطان الظاهري ومحمد البرقاوي وسليمان الظاهري.







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