الأهلي حقق أرقامًا مميزة خلال رحلة تتويجه بالدوري المصري

المواطن - محمد سمعه

تُوج النادي الأهلي المصري بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ40 في تاريخه، وللموسم الثالث على التوالي، وذلك بعد تعادل النادي المصري مع فريق الإنتاج الحربي بدون أهداف، اليوم الاثنين.

وحقق النادي الأهلي أرقامًا مميزة، وذلك بعد تتويجه الرسمي ببطولة الدوري المصري الممتاز في موسم 2017- 2018.

وكان الأهلي أنهى الدوري المصري بعد مرور 29 جولة في المركز الأول برصيد 75 نقطة من 24 انتصار و3 تعادلات وهزيمة واحدة.

كما نجح الأهلي في تسجيل 67 هدفًا، ودخل مرماه 15 هدفًا، بفارق 52 هدفًا لصالح المارد الأحمر في الموسم الحالي ببطولة الدوري المصري.

وتمكن النجمان حسام عاشور وعماد متعب من الفوز بلقب الدوري المصري برصيد 11 بطولة، حيث تساويا مع المهاجم الأسبق حسام حسن مدرب النادي المصري الحالي.

وسيركز النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة على مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز المارد الأحمر على نادي مونانا الجابوني بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث أقيمت المباراة على ملعب القاهرة الدولي.

ويرغب النادي الأهلي المصري في الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، حيث لم يفز المارد الأحمر باللقب الإفريقي منذ عام 2013، حيث فاز باللقب في ذلك الوقت على حساب نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

يتواجد المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي في صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 17 هدفًا وبفارق 4 أهداف عن الكولومبي دييغو كالديرون مهاجم الإسماعيلي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :