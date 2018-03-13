الأهلي ضد الغرافة الأبرز.. 8 مباريات في دوري أبطال آسيا اليوم

المواطن - مروة نبيل

تستكمل الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا 2018، منافساتها اليوم بـ8 مباريات، أبرزها مواجهة الأهلي ضد الغرافة التي ستُقام في جدة.

وتبدأ مباريات اليوم من الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال آسيا بلقاء ميلبورن فيكتوري وكاواساكي فرونتال عند الساعة 11:30 ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب ميلبورن المستطيل.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولسان هيونداي نظيره شنغهاي عند الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة على إستاد أولسان التاج الكبير، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2018.

وتُقام مباراة كاشيما أنتلرز وسيدني في الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب إستاد كاشيما سوكر، وفي الثالثة عصرًا يلعب شنغهاي سنهوا مع سوون سامسونج ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا على ملعب هونجكو.

وفي 3:30 عصرًا، يلعب تراكتور سازي الإيراني والجزيرة الإماراتي على ملعب إستاد يادكار إمام، ويستضيف الوصل الإماراتي نظيره برسبوليس على إستاد زعبيل ضمن منافسات دوري أبطال آسيا عند الساعة 6:15 مساء بتوقيت المملكة.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري مع نظيره ناساف كارشي عند الساعة 6:15 على إستاد جاسم بن حمد ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2018.

وتُختتم مباريات اليوم من الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال آسيا بمواجهة الأهلي ضد الغرافة القطري التي ستُقام على إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، عند الساعة 8:15 مساء بتوقيت المملكة.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي مباراة الأهلي ضد الغرافة القطري وهو متصدر المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا 2018، بـ7 نقاط، يليه الجزيرة الإماراتي في المركز الثاني بـ4 نقاط.

وقبل مباراة الأهلي ضد الغرافة اليوم، يحتل الفريق القطري في المركز الثالث في المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 برصيد 4 نقاط، جمعهم من الفوز على تراكتور سازي الإيراني والخسارة من الجزيرة الإماراتي والتعادل مع الراقي.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي حسم مباراة الأهلي ضد الغرافة القطري لصالحه لأن لقاء الجولة الرابعة مُقام على أرضه ووسط جمهوره من جهة، وللاقتراب من التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2018 من الجهة الأخرى.







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