الأهلي ضد الغرافة القطري.. الراقي يُبدع على أرضه في الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

يستضيف إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة” مباراة الأهلي ضد الغرافة القطري المُقرر إقامتها، يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2018.

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بالراقي بمستوى مميز في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2018 قبل مباراة الأهلي ضد الغرافة القطري، غدًا الثلاثاء، حيث يتصدر المجموعة الأولى بـ7 نقاط من فوزين وتعادل وحيد.

وتُعد نتائج الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في بطولة دوري أبطال آسيا قبل مباراة الأهلي ضد الغرافة القطري على أرضه ووسط جمهوره مبشرة للغاية، حيث إنه لم يخسر سوى لقاء وحيد من آخر 22 مباراة خاضها على ملعب بالمسابقة القارية.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في تحقيق الفوز في 16 مباراة، وتعادل في 5 لقاءات فقط، وخسر مرة واحدة، ما يدل على قوته على أرضه ووسط جمهوره قبل مباراة الأهلي ضد الغرافة القطري في الجولة الرابعة.

وقبل مباراة الأهلي ضد الغرافة القطري، خاض الفريق الأول لكرة القدم بالراقي 32 مباراة على أرضه في بطولة دوري أبطال آسيا، وتعرض للهزيمة في 3 لقاءات، وفاز 21 مرة، وتعادل في 8 مواجهات.

وسجل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في آخر 22 مباراة لعبها على أرضه ووسط جمهوره في بطولة دوري أبطال آسيا قبل مباراة الأهلي ضد الغرافة القطري، 46 هدفًا.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي مباراة الأهلي ضد الغرافة القطري وهو متصدر المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا 2018، بـ7 نقاط، يليه الجزيرة الإماراتي في المركز الثاني بـ4 نقاط.

ويحتل الفريق القطري المركز الثالث في المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 قبل مباراة الأهلي ضد الغرافة برصيد 4 نقاط، جمعهم من الفوز على تراكتور سازي الإيراني والخسارة من الجزيرة الإماراتي والتعادل مع الراقي.







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