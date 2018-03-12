الأهلي ضد الغرافة القطري.. هل يُواصل الراقي نتائجه الجيدة؟

المواطن - مروة نبيل

يحتضن إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة” مباراة الأهلي ضد الغرافة القطري، يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2018.

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بالراقي مستوى مميزاً في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2018 قبل مباراة الأهلي ضد الغرافة القطري في الجولة الرابعة، حيث إنه افتتح مشواره خارج ملعبه بالفوز على تراكتور سازي الإيراني بهدف نظيف.

وفي منافسات الجولة الثانية، تغلب الفريق الأول لكرة القدم بالراقي على نظيره الجزيرة الإماراتي بهدفين مقابل هدف وحيد، وفي مباراة الأهلي ضد الغرافة التي أُقيمت في قطر، تعادل الفريقان إيجابيًا بهدف لكل فريق.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي مباراة الأهلي ضد الغرافة القطري وهو متصدر المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا 2018، بـ7 نقاط، يليه الجزيرة الإماراتي في المركز الثاني بـ4 نقاط.

وقبل مباراة الأهلي ضد الغرافة اليوم، يحتل الفريق القطري في المركز الثالث في المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 برصيد 4 نقاط، جمعهم من الفوز على تراكتور سازي الإيراني والخسارة من الجزيرة الإماراتي والتعادل مع الراقي.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي حسم مباراة الأهلي ضد الغرافة القطري لصالحه لأن لقاء الجولة الرابعة مُقام على أرضه ووسط جمهوره من جهة، وللاقتراب من التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2018 من الجهة الأخرى.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :