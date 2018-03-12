الأهلي يسعى للفوز على الغرافة لهذا السبب

المواطن - محمد سمعه

يستعد الأهلي لخوض مباراة نارية أمام ضيفه الغرافة القطري، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويسعى الأهلي، بقيادة مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف، إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث؛ وذلك من أجل الوصول إلى النقطة العاشرة والاستمرار في صدارة المجموعة الأولى في البطولة الآسيوية.

ويذكر أن الأهلي كان قد تعادل في الجولة الثالثة مع نادي الغرافة في قطر بنتيجة هدف لكل فريق، كما حقق الأهلي الفوز على القادسية في الجولة الـ24 من بطولة الدوري السعودي؛ مما يعطي دفعة معنوية قوية للاعبي الراقي من أجل تحقيق النقاط الثلاث.

وكان الأهلي فاز في الجولة الأولى على نادي تراكتور الإيراني بنتيجة هدف دون رد، وفاز في الجولة الثانية على نادي الجزيرة الإماراتي بنتيجة هدف دون رد.

وفي لقاء الجولة الثالثة تعادل مع نادي الغرافة في قطر بهدف لكل فريق.

يرغب الراقي في الاستمرار في المنافسة على البطولة الآسيوية من أجل الفوز بها في العام الحالي.

وكان فريق الأهلي ودع بطولة دوري أبطال آسيا في العام الماضي على يد نادي بيرسيبوليس الإيراني.

يذكر أن النادي الأهلي يتواجد في المركز الثاني في بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 48 نقطة بعد فوزه على القادسية وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.

يتواجد النادي الأهلي في دور الأربعة ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد إقصائه لنادي الفيحاء من دور الثمانية.







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