الأهلي يعلن تفاصيل إصابة هوساوي وابن عمر

المواطن – مروة نبيل

كشف النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تفاصيل إصابة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم معتز هوساوي والتونسي محمد أمين بن عمر.

وأشار حساب النادي الأهلي إلى أن الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها نجم الفريق الأول لكرة القدم بالراقي محمد أمين بن عمر، بعد عودته من معسكر المنتخب التونسي، أظهرت تعرضه لإصابة في غضروف الركبة.

وأكد النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن حاجة محمد أمين بن عمر لإجراء عملية منظار، وسيغيب نجم المنتخب التونسي لمدة تتراوح بين 3- 4 أسابيع للعلاج والتأهيل قبل العودة للمشاركة في المباريات.

وكان نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد أمين بن عمر، قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة المنتخب التونسي الودية أمام نظيره الإيراني، يوم الجمعة الماضي.

وأوضح حساب النادي الأهلي الرسمي أن مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، معتز هوساوي، تعرض لالتواء طفيف في الكاحل خلال مباراة السعودية وبلجيكا الودية، مساء أمس الثلاثاء، ضمن معسكر الأخضر الإعدادي لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وحضر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معتز هوساوي، مساء اليوم الأربعاء، إلى العيادة الطبية بمقر الراقي، وتم إجراء العلاج اللازم له.







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