الأهلي يعود بنقطة من خارج الديار في أبطال آسيا

المواطن – عبدالناصر سيد

تعادل فريق الأهلي، مع نظيره الغرافة القطري بهدف لكل منهما، في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، والتي جرت بينهما على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة.

وانتظر الفريق السعودي حتى الدقيقة 62 ليتمكن من تسجيل هدف التقدم عن طريق عقيل بلغيث الصحبي.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها لفوز الأهلي بالثلاث نقاط، جاء هدف التعادل للغرافة في الدقيقة 91 عن طريق الفنزويلي روبرت خوسيه كويجادا، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

وفي مباراة ثانية، تعادل الجزيرة الإماراتي سلبيًّا مع تركتور سازي تبريز الإيراني ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن الغرافة والجزيرة، بينما تذيل تركتور سازي تبريز المجموعة برصيد نقطة واحدة.







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