الأهلي ينجو من الخسارة بتعادل ثمين مع الغرافة

المواطن - محمد سمعه

سقط النادي الأهلي السعودي في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه فريق الغرافة القطري بهدف لكل فريق، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ولم ينجح الراقي في تسجيل أي أهداف في الشوط الأول، خاصة في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي نادي الغرافة.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة نجح تاريمي في تسجيل الهدف الأول لنادي الغرافة في الدقيقة الـ57 بطريقة جميلة.

وبعدها بدقيقة واصل النادي الأهلي ضغطه حتى نجح المصري مؤمن زكريا في تسجيل هدف التعادل للراقي في الدقيقة الـ59 عبر رأسية متقنة.

حاول الأهلي تسجيل الهدف الثاني، ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

أصبح رصيد النادي الأهلي بعد التعادل 8 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما أصبح رصيد الغرافة بعد التعادل 5 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الأولى.







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