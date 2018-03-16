الأهلي يُحرز الهدف الثالث في مرمى الرائد

المواطن - مروة نبيل

استطاع نجم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي حسين المقهوي تسجيل الهدف الثالث في مرمى الرائد في الدقيقة 76 من أحداث الشوط الثاني من مباراة الجولة الـ18 المؤجلة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي قد نجح في الضغط على الرائد وسجل هدفين مع بداية أحداث الشوط الثاني عن طريق البرازيلي ليوناردو سوزا وعمر السومة في الدقيقتين 60 و65.

وعاد نجم النادي الأهلي عمر السومة إلى التهديف بعد فترة طويلة نظرًا لابتعاده عن المباريات، بسبب معاناته من الإصابة، قبل أن يعود مؤخرًا للمشاركة، وينجح في رفع رصيده لـ11 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

ويحتضن ملعب الملك عبدالله ببريدة مباراة الرائد ضد الأهلي المُقامة الآن ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي قبل مباراة الرائد ضد الأهلي اليوم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 48 نقطة، فيما يقع مضيفه في المرتبة الثالثة عشرة بـ20 نقطة.







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