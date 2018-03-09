الأهلي يُسجل الهدف الأول في مرمى القادسية

المواطن - مروة نبيل

نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معتز هوساوي في تسجيل الهدف الأول في شباك القادسية من رأسية مميزة في الدقيقة 55 من أحداث الشوط الثاني من مباراة الجولة الـ24.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية نظيره الأهلي على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويقع أصحاب الأرض في مباراة القادسية والأهلي اليوم الجمعة، في المرتبة الثانية عشرة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 22 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث فاز في 5 مواجهات، وتعادل في 7 لقاءات، وخسر في 10 مناسبات.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي قبل مباراة القادسية والأهلي اليوم الجمعة، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 45 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز في 13 لقاء، وخسر 3 مواجهات، وتعادل في 6 مباريات.







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