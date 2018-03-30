الأهلي يُعزي علي عواجي في وفاة والده

المواطن - جدة

أعلن النادي الأهلي وفاة والد اللاعب علي عواجي جناح الراقي اليوم الجمعة.

وذكر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على تويتر أن إدارة الراقي وأعضاء الشرف ومنسوبي وجماهير النادي قد تقدموا بخالص العزاء والمواساة للاعب علي عواجي في وفاة والده.

يذكر أن اللاعب علي عواجي سبق له اللعب مع نادي الوحدة السعودي ثم انضم للنادي الأهلي في عام 2016.

سبق للاعب علي عواجي أن لعب كذلك في صفوف نادي أحد من عام 2013 وحتى عام 2014.

يتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.







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