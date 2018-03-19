الإحصاء تنشر البيانات الإحصائية للخدمات عبر الخريطة التفاعلية

المواطن - الرياض

في إطار سعيها لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات وتمكين عملائها من استخدام البيانات الإحصائية والاطلاع عليها وفق احتياجاتهم؛ أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر موقعها الرسمي على الإنترنت (هنا) خدمة “الخريطة التفاعلية” لدليل الخدمات الذي أصدرته الهيئة مؤخرا، والذي يُعد المرجع الرسمي الموحَّد للخدمات المتوفرة في مناطق المملكة المختلفة على مستوى مُدنها وقُراها

وتعتبر الخريطة التفاعلية أداة تقنية تستعرض البيانات الإحصائية من خلال الربط بين البيانات الإحصائية والموقع الجغرافي لتوضح انتشار الخدمات على خريطة تفاعلية للمملكة ما يعطي قيمة مضافة لمستخدم الخريطة التفاعلية، كونها تتيح إمكانيات عمل التساؤلات المنطقية وكذلك التحليلات المكانية على قاعدة بيانات الخدمات، وتمكن المستخدم من الوصول للبيان الإحصائي ذات الموقع الجغرافي لتقديم المعلومة برؤية واضحة لشكل التوزيعات المختلفة للخدمات على مستوى المملكة.

وتوفر الخريطة التفاعلية البيانات الأساسية للمخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار وذلك وفقاً للمسميات في المناطق الإدارية، اعتماداً على تصنيف البيانات في خمس مجموعات رئيسية تشمل، خدمات الصحة، الخدمات التعليم، خدمات التعليم العالي، الخدمات العامة، والتقارير الإحصائية للخدمات، إذ يمكن للخريطة استعراض تفاصيل كل خدمة وفقا لمحدد الخدمات الذي يتيح للمستخدم عمل بحث من خلال تحديد المسميات التي تحتوي على خدمة محددة في دائرة بحث محدده، أو تحديد اقرب مسمى سكاني على الخريطة، كما تتيح إمكانيات عرض توزيع الخدمات طبقا لنوع الخدمة أو للمناطق الإدارية، وتشمل أيضا على “حاسبة الخدمات” وهي أداة لعمل تساؤلات منطقية على قاعدة البيانات، وتمكن حاسبة الخدمات من عمل بحث منطقي في جميع عناصر قاعدة البيانات مع إمكانيات استعراض النتائج على الخريطة لفهم شكل التوزيعات الجيومكانية لأي بحث وإمكانيات استخراج النتائج على ملف إكسيل.

وتتيح الخريطة التفاعلية استعراض إجماليات الخدمات المقدمة وعناصرها وتوزيعاتها على مستوى المملكة وعلى مستوى المناطق الإدارية، موضحة برسوم بيانية وخرائط جغرافية، كما تتيح الخريطة تطبيق يعنى بإصدار تقارير إحصائية للخدمات المختلفة على مستوى المنطقة الإدارية أو المحافظة أو المركز أو المسمى السكاني طبقا لاحتياجات المستخدم مع إمكانية توفر طباعة تقرير لنتائج البحث.







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