الإحصاء: ملاحظات الشورى حول التقرير السنوي محل اهتمامنا

المواطن - الرياض

تقدمت الهيئة العامة للإحصاء بالشكر والامتنان لرئيس مجلس الشورى وكافة الأعضاء على ما قدموه من ملاحظات ومقترحات حول أعمال الهيئة في جلسة اجتماعه العادية الخامسة والعشرون من السنة الثانية للدورة السابعة والتي ناقش فيها المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1437/1438هـ.

وأشار المتحدث الرسمي للهيئة الأستاذ تيسير المفرج إلى أنها مُلتزمة بتنفيذ الملاحظات الواردة لتعميق الأثر الإيجابي في تطوير القطاع الإحصائي في المملكة، وتحقيق الريادة والتميز في العمل الإحصائي.

وأكد المفرج أن الملاحظات التي أدلى بها أعضاء مجلس الشورى تتوافق مع مشروع برنامج التحول للقطاع الإحصائي الذي تعمل علية الهيئة.







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