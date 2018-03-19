الإصابة تحرم الأزوري من الخبرة كيليني

المواطن - متابعة

تلقى المنتخب الإيطالي صدمة بغياب المدافع جورجيو كيليني عن مباراتي منتخب بلاده الوديتين أمام الأرجنتين وإنجلترا للإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وحصل الجهاز الفني للمنتخب الإيطالي على تقرير طبي من ناديه يوفينتوس يفيد بأن كيليني تعرض لإصابة بشد في عضلة الفخذ، وذلك بناء على الفحوصات الطبية التي أجراها مؤخرًا.

وتعرض كيليني لإصابة خلال تعادل يوفنتوس سلبيًا مع سبال، السبت الماضي في الدوري المحلي.

وخاض كيليني 96 مباراة دولية مع منتخب الأزوري طوال الفترة الماضية.

ويلتقي المنتخب الإيطالي، مع نظيره الأرجنتيني، بمدينة مانشستر، 23 مارس الجاري ، ثم يلعب مع إنجلترا بعدها بأربعة أيام.







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