الإصابة تُبعد السهلاوي عن مباراة الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

تلقى الجهاز الفني لكرة القدم بنادي النصر، بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورشيتش، صدمة قوية قبل مباراة الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين، حيث تعرَّض نجم الفريق محمد السهلاوي لإصابة.

وأعلن نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تعرُّض نجم الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، محمد السهلاوي، لإصابة خلال التدريبات الجماعية صباح اليوم الخميس.

وأشار حساب نادي النصر الرسمي على “تويتر”، إلى أن الفحوصات الطبية التي أجراها نجم الفريق الأول لكرة القدم محمد السهلاوي، أظهرت إصابته بكدمة، ويحتاج إلى الراحة والعلاج لمدة خمسة أيام.

وشدد نادي النصر عبر حسابه الرسمي، على أن الفحوصات الطبيعة التي خضع لها نجم العالمي محمد السهلاوي تمت تحت إشراف الشريك الطبي للنادي فزيوفت للتأهيل.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام نظيره الاتحاد، بعد غد السبت، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 37 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المرتبة الثامنة بـ30 نقطة.







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