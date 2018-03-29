الإصابة قد تُبعد ثنائي برشلونة عن مباراة إشبيلية

المواطن - مروة نبيل

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خطر فقدان الثنائي ليونيل ميسي وأندريه تير شتيجن، خلال مباراة إشبيلية ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني المُقرر إقامتها، يوم السبت المقبل على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان”.

وأشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إلى أن الإصابات التي تعرض لها ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ليونيل ميسي والحارس أندريه شتيجن، قد تُبعدهم عن مباراة إشبيلية المقبلة.

وغاب قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مواجهتي التانغو الوديتين أمام إيطاليا وإسبانيا، بسبب الإصابة التي تعرض لها في أوتار الركبة، ويأمل الفريق الطبي بنادي برشلونة أن تكون إصابة هداف الفريق الكتالوني ليست خطيرة.

وخاض شتيجن المباراة الودية الأولى التي خاضها المنتخب الألماني أمام نظيره الإسباني، ولكنه غاب عن مواجهة البرازيل؛ بسبب الإصابة التي عانى منها.

وعن إصابة نجمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ميسي وشتيجن، قال المدرب فالفيردي: “لا نعرف طبيعة وضعهما الجسدي، سوف يخضعون هذا الخميس لفحوصات طبية، أنا هادئ وسنرى ما سيحدث”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 75 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد أقرب مُنافسيه.







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