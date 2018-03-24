الإطاحة بعصابة من الملثمين امتهنت خطف وسرقة العمال في المدينة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة المنورة

ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة القبض على مواطن ومقيمين اعتدوا على مندوب مبيعات في خيبر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني أنه بتاريخ ٢٥/ ٦ / ١٤٣٩ هـ ورد لمركز شرطة محافظة خيبر بلاغ عن تعرُّض مقيم عربي يعمل مندوب مبيعات، وأثناء خروجه من الشركة التي يعمل بها تعرَّض للاعتداء من ثلاثة أشخاص ملثمين، ومحاولتهم إركابه بالقوة في سيارة من نوع ميكروباص، وسلب مبلغ 50 ألف ريال كانت بحوزته.

وأضاف القحطاني أنه تم اتخاذ إجراءات الضبط والبحث السريع، على ضوء المعلومات القليلة المتوفرة التي قادت -بفضل الله- لتحديد هوية المتورطين في ارتكاب الحادثة، والقبض عليهم (مواطن ومقيمين من جنسية عربية في العقد الثالث من العمر).

وبسماع أقوالهم الأولية اعترفوا بالتخطيط المسبق والتنفيذ، متقاسمين الأدوار والمسروقات فيما بينهم، وجرت إحالتهم لفرع النيابة العامة بمحافظة خيبر.

وشرطة منطقة المدينة المنورة إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.







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