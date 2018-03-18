الإطاحة بـ 13 مهربًا بحوزتهم ٣٠٥ كجم من الحشيش في المناطق الجنوبية

المواطن - جازان:

تمكَّن رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية، جازان، نجران، عسير، من القبض على ثلاثة عشر مهرباً أثناء محاولتهم تهريب ٣٠٥٫٢، كيلوجرامات وجرامين من مادة الحشيش المخدر.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أنه: استمراراً لتنفيذ رجال حرس الحدود لمهامهم في رصد الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية فقد تمكن رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية، جازان، نجران، عسير، بعد توفيق الله خلال الفتره ٢٣ /٦/ ١٤٣٩هـ وحتى ٢٩ /٦/ ١٤٣٩ هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر.

وأضاف المتحدث أنَّه: تم رصد عدة أشخاص قادمين من الأراضي اليمنية بغرض تهريب المواد المخدرة مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة حسب مقتضيات الموقف وأسفر عن ذلك القبض على عدد 13 مهربًا ، منهم 7 مهربين إثيوبيي الجنسية و4 مهربين من الجنسية اليمنية، وشخص إرتيري الجنسية، وشخص سعودي الجنسية، وكان مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم ٣٠٥٫٢ كيلوجرامات وجرامين من مادة الحشيش المخدر، وفي حينه تمت المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

كما أكد على حرص وعزم رجال حرس الحدود في حماية حدود الوطن والتصدي بحزم لتهريب هذه الآفة الخطيرة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته، وأنهم عازمون على الضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه تهريب المواد المخدرة بكافة أشكالها وأنواعها عبر الحدود والله ولي التوفيق .







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