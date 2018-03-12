الإطاحة بـ 3 مهربين بحوزتهم 50 كجم حشيش في جازان 

المواطن - نايف عقيلي- جازان:

تمكنت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، اليوم، من إحباط محاولتي تهريب كميات من مادة الحشيش، والقبض على مهربيها.

وصرح المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد عبدالله بن قزيز، بأنَّه “استمراراً لتنفيذ رجال المجاهدين لمهامهم الأمنية في مكافحة جرائم التهريب في حدود مسؤولياتهم ، فقد تمكنت إحدى الدوريات الراجلة بالقطاع الجبلي بالفرقة الثالثة بفيفا، من إحباط محاولة تهريب كميات من مادة الحشيش بعد رصد عدة أشخاص أثناء محاولتهم التسلل عبر وادي المجرب التابع لمحافظة العارضة”.

وأضاف ابن قريز، أنَّه “لمقتضيات الموقف، فقد تم التعامل معهم بكل حزم وقوة؛ مما أسفر بالقبض على (٣) أشخاص من الجنسية الأفريقية، وضبط بحوزتهم ٤٠ كجم من مادة الحشيش، وبتمشيط المواقع المجاورة لموقع القبض تمكنت الدوريات أيضًا من ضبط كمية أخرى بوادي الغفلة التابع لمحافظة فيفا، بلغ عددها ١٠ كجم من مادة الحشيش، تم في حينه المباشرة في استكمال كافة الإجراءات النظامية، وإحالتها للجهات المختصة”.

وأكد أنَّ “دوريات الفرع يتصدون، بعون الله وتوفيقه، لكافة محاولات التهريب في حدود مسؤولياتهم، وأنهم يعملون بعزيمة عالية‏ في كافة الظروف والأحوال، ورصد الطرق الوعرة والأوكار التي يقطنها المهربون والمتسللون والتعامل معها عبر الدوريات الراجلة والله ولي التوفيق”.







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