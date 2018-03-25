الإطاحة بـ5 لصوص سلبوا محفظة ستيني أمام أحد مساجد جدة

المواطن - جدة

أطاحت شرطة جدة بـ 5 لصوص تورطوا في نشل ستيني أمام أحد المساجد قبل عدة أيام وتم تداول الواقعة في مقطع فيديو.

وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنهُ إشارةً للمقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه تعرض مواطن في العقد السادس من العمر لنشل محفظته الشخصية عند أحد المساجد بمحافظة جدة من قبل مجموعة من الأشخاص ، فقد تلقى مركز شرطة الشمالية بمحافظة جدة يوم الخميس ١٤٣٩/٧/٥هـ بلاغاً من المواطن الذي ظهر في مقطع الفيديو عن حادثة النشل التي تعرض لها.

وأضاف أنه تم ضبط البلاغ واتخاذ إجراءات البحث والتحري الميدانية وإجراء التحليل الفني المهني للمقطع حيث نتج عنه تحديد هوية المتهمين , والقبض عليهم بحمد الله وتوفيقه من قبل شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٩/٧/٧هـ . وعددهم خمسة أشخاص أحدهم مواطن والأربعة الآخرون من الجنسية اليمنية وجميعم في العقد الثالث من العمر .

ولفت إلى أنه تم إيقافهم لاستكمال إجراءات الاستدلال والتحقق وإشعار النيابة العامة، وشرطة منطقة مكة المكرمة، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم على حد سواء ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره والله الهادي لسواء السبيل.







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