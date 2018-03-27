الإمارات تُعلن اكتمال الأعمال الإنشائية لمحطتها النووية الأولى

المواطن - متابعة

أعلنت الإمارات، اكتمال الأعمال الإنشائية لمحطتها النووية الأولى في مشروع محطات براكة الأربعة للطاقة النووية السلمية، الذي بدأ تطويره منذ 2012.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية، وصلت نسبة الإنجاز في المحطة الثانية إلى 92 بالمائة، والمحطة الثالثة إلى 81 بالمائة، والرابعة إلى 66 بالمائة، فيما تبلغ نسبة الإنجاز الكلية للمشروع حالياً نحو 86 بالمائة.

وجرى الإعلان عن الحدث، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، و”مون جي إن” رئيس كوريا الجنوبية، الذي يزور البلاد.

وقالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، عبر صفحتها على “تويتر”: مع اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى، ستتركز الجهود الآن على مرحلة التحضيرات والاستعدادات التشغيلية بهدف الحصول على رخصة تشغيل المحطة من الهيئة الاتحادية الإماراتية للرقابة النووية (حكومية).

وتضع هذه المحطة، الإمارات في الصدارة كأول دولة عربية تملك محطة سلمية تجارية للطاقة النووية، ولتصبح أول عضو جديد ينضم إلى القطاع النووي السلمي العالمي منذ عام 1985.

يذكر أن مشروع براكة، هو أكبر موقع إنشائي لمحطات طاقة نووية في العالم، يجري خلاله بناء 4 محطات متطابقة في آن واحد.

وستوفر محطات مشروع براكة -فور اكتمالها- طاقة آمنة وصديقة للبيئة لشبكة الكهرباء في الإمارات، اعتماداً على الموافقات الرقابية والتنظيمية.

وتستهدف الإمارات تحقيق ربع احتياجاتها من الطاقة عبر الطاقة النووية السلمية بحلول 2021، و50 بالمائة بحلول 2050.







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