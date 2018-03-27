الإمارات: ثانية واحدة أنقذت طائرتينا من كارثة محققة

أكدت الإمارات أن اعتراض مقاتلتين قطريتين أمس لطائرتين مسجلتين في الإمارات كاد أن يحدث كارثة لو استمر ثانية واحدة إضافية.
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية إن “مضايقة المقاتلتين القطريتين للطائرتين المدنيتين الإماراتيتين دام 3 دقائق وكان الأمر يتطلب ثانية واحدة لتحصل كارثة” بحسب صحيفة الاتحاد.
وفي أول رد فعل رسمي أعلنت هيئة الطيران المدني الإماراتية، اليوم، أنها سترفع شكوى بشأن اقتراب المقاتلتين القطريتين بشكل خطير من الطائرتين المدنيتين.
وأوضحت هيئة الطيران المدني الإماراتية، أن المقاتلتين القطريتين لم تتواصلا مع المراقبين الجويين، أو مع الطائرتين المدنيتين المسجلتين في الإمارات.
وأشارت إلى أن مقاتلة قطرية ظلت تطارد طائرة مدنية إماراتية، حتى بعد ارتفاعها لأكثر من 30 ألف قدم، موضحة بأن مضايقة المقاتلتين القطريتين للطائرتين المدنيتين الإماراتيتين دامت 3 دقائق، وكان الأمر يتطلب ثانية واحدة لتحصل كارثة.