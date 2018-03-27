الإمارات: ثانية واحدة أنقذت طائرتينا من كارثة محققة

وأوضحت هيئة الطيران المدني الإماراتية، أن المقاتلتين القطريتين لم تتواصلا مع المراقبين الجويين، أو مع الطائرتين المدنيتين المسجلتين في الإمارات.

وأشارت إلى أن مقاتلة قطرية ظلت تطارد طائرة مدنية إماراتية، حتى بعد ارتفاعها لأكثر من 30 ألف قدم، موضحة بأن مضايقة المقاتلتين القطريتين للطائرتين المدنيتين الإماراتيتين دامت 3 دقائق، وكان الأمر يتطلب ثانية واحدة لتحصل كارثة.