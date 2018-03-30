الإندبندنت: لقاء مرتقب بين ولي العهد وأوباما وزيارة مجدولة لمزرعة بوش

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

أكدت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيلتقي مجموعة من القادة الأميركيين السابقين، وذلك خلال ما تبقى من جولته التاريخية للولايات المتحدة على مدار الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة التي نشرت جانبا من جدول أعمال ولي العهد، حيث من المتوقع أن يلتقي بالرئيسين السابقين باراك أوباما وجورج بوش، وذلك بعد أن قابل نظيرهما السابق بيل كلينتون.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ولي العهد يلتقي مع شخصيات بارزة مثل الرئيس الأميركي باراك أوباما، ووزير الخارجية في عهده جون كيري، وجين ديفيد بترايوس، وكوندوليزا رايس، بالإضافة إلى زيارته لمزرعة جورج بوش في تكساس.

ووفقاً للتقارير، فإن الأمير محمد بن سلمان سيُنهي جولته بالولايات المتحدة الأميركية في الساحل الغربي، حيث سيحل ضيفاً في حفل عشاء بولاية لوس أنجلوس برفقة الرئيس التنفيذي لشركة “إنديفور” آري إيمانويل، وهي الشركة التي اشترت السعودية ما قيمته 400 مليون دولار من أسهمها.

وتشمل الاجتماعات الأخرى المتوقعة عشاء مع صحيفة نيويورك تايمز وكاتب الرأي الشهير توماس فريدمان، وروبرت مردوخ، ورئيس هيئة التحرير جيفري غولدبرغ، وعقد اجتماعات مع هيئات تحرير صحف نيويورك تايمز، واشنطن بوست، وول ستريت جورنال، لوس أنجلوس تايمز وسان فرانسيسكو كرونيكل، وكذلك مقابلات مع تايم وفانيتي فير.

ومن المقرر أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان بقادة أعمال، من بينهم بيل جيتس وإيلون موسك وبيتر تيل وتيم كوك من أبل، والرؤساء التنفيذيون لمايكروسوفت وبوينغ وأمازون وأوبر وشركة والت ديزني ولوكهيد مارتن.

وأنهى ولي العهد جولته في مدينة نيويورك، حضر خلالها قمة الرؤساء التنفيذيين، وكان الاهتمام الأبرز في لقاءات ولي العهد مع الرؤساء التنفيذيين للشركات وأصحاب الأعمال في نيويورك، وتضمنت أجندة من ما يسمى بـ “مشاريع GIGA” في المملكة العربية السعودية، وهو مصطلح يُشار به إلى المشروعات العملاقة في البلاد مثل مدينة نيوم والمشروع السياحي في البحر الأحمر وغيرها.

ومن المقرر كذلك أن يعقد ولي العهد عددًا من اللقاءات مع كبار التنفيذيين للشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا والاقتصاد المعرفي، والتي تتيح رؤية 2030 مناخات مميزة للتعاون في هذه المجالات.







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