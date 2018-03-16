الإنذار المبكر : أمطار رعدية على عسير والباحة حتى السادسة

نبه النظام الآلي للإنذار المبكر من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية حتى السادسة مساء على أجزاء من منطقتي الباحة وعسير .
وقال النظام التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إن هذه الحالة سوف تمتد إلى العقيق – نمرة – القاع والأجزاء المجاورة لها في منطقة الباحة فيما ستشمل النماص ومحايل عسير – القرعة – حقو والأجزاء المجاورة لها في منطقة عسير.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، القصيم ، الرياض ، حفر الباطن ،الشرقية) ورياحاً سطحية مثيرة للأتربة على مناطق ( تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.