الإنذار المبكر : أمطار رعدية على عسير والباحة حتى السادسة

المواطن - عسير

نبه النظام الآلي للإنذار المبكر من ​هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية حتى السادسة مساء على أجزاء من منطقتي الباحة وعسير .

وقال النظام التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إن هذه الحالة سوف تمتد إلى العقيق – نمرة – القاع والأجزاء المجاورة لها في منطقة الباحة فيما ستشمل النماص ومحايل عسير – القرعة – حقو والأجزاء المجاورة لها في منطقة عسير.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، القصيم ، الرياض ، حفر الباطن ،الشرقية) ورياحاً سطحية مثيرة للأتربة على مناطق ( تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.







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