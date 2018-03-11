الإنذار المبكر محذرًا أهالي القصيم: غبار وسحب رعدية حتى الخامسة
الحالة تبدأ التاسعة صباحًا وتنتهي في الخامسة

الإنذار المبكر محذرًا أهالي القصيم: غبار وسحب رعدية حتى الخامسة

2018/03/11
الساعة 9:06 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن- القصيم

حذَّر الإنذار المبكر من نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار مع احتمال تكون خلايا من السحب الرعدية على منطقة القصيم.

وأوضح الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تغريدة له عبر “تويتر”، أن الحالة تبدأ التاسعة صباح اليوم الأحد وتنتهي في الخامسة عصراً.

وفي سياق متصل، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الأحد، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية خاصة الأجزاء الجنوبية منها، وتكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

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