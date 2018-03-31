الإنذار المبكر يحذر سكان 4 مناطق من التقلبات الجوية

المواطن - الرياض

حالة من التقلبات الجوية يشهدها العديد من المناطق على مستوى المملكة، تسببت في تدني الرؤية الأفقية، بسبب الغبار والرياح النشطة، حيث أطلق الإنذار المبكر عدة تنبيهات للمواطنين والمقيمين لتوخي الحيطة والحذر.

وأوضح الإنذار المبكر في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، أن منطقة الشرقية تتعرض لأتربة مُثارة تتسبّب في شبه انعدام الرؤية بدأت في التاسعة صباحاً وتتواصل للتاسعة ليلاً؛ تشمل الأحساء.

ووصف الإنذار المبكر الحالة الجوية باستمرار نشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تتسبّب في شبه انعدام للرؤية يصل إلى أقل من (1 كم) خاصة على الطرق السريعة.

أما في منطقة الرياض فحذر الإنذار المبكر أهالي وادي الدواسر، وتشمل عفيف – الدوادمي – الخرج، والأجزاء الجنوبية منها، من أتربة مُثارة تتسبّب في شبه انعدام الرؤية بدأت في 09:00 صباحاً وتتواصل حتى الـساعة 21:00؛ واصفاً الحالة باستمرار نشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تتسبّب في شبة انعدام الرؤية يصل إلى أقل من (1 كم).

وفي نجران نبَّه الإنذار المبكر أهالي شرورة، خاصة سالكي الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، إلى حالة من الأتربة المُثارة تتسبّب في شبه انعدام الرؤية بدأت الساعة التاسعة والنصف صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساءً.

وأوضح الإنذار المبكر أن الحالة الجوية تشمل نشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تتسبّب في شبه انعدام للرؤية يصل إلى أقل من (1 كم).

وفي منطقة عسير أصدر الإنذار المبكر تنبيهاً متقدماً لأهالي المنطقة من التقلبات الجوية، والأتربة المُثارة، وتشمل الحالة الجوية أيضا أمطاراً رعدية تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى التاسعة مساءً.

ووصف الإنذار المبكر بأن الحالة الجوية تشمل أمطاراً رعديّة تصحب بنشاط الرياح السطحية وأتربة مُثارة تحدُّ من مدى الرؤية.







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