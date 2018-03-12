الإنذار المبكر يُحذر من تقلبات الطقس في الرياض

المواطن - الرياض:

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تحذيرًا لسكان منطقة الرياض، من تقلبات الطقس في الرياض متوقعًا هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة، تنتهي في الساعة العاشرة مساء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس في الرياض ، أن تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة الرياض، يصحب ذلك الانخفاض في درجات الحرارة.

كما توقعت الهيئة تكون سحب رعدية على منطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية، في حين يتوقع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤثر في مدى الرؤية الافقية على وسط وشرق المملكة يصحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بوجه عام بسرعة 18-40 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية بوجه عام بسرعة 16-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.







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